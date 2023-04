Serata libera da passare con le famiglie, niente ritiro alla Pinetina; l'Inter raggiungerà Torino direttamente domani per giocare la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Questa, riporta la Gazzetta dello Sport, è la decisione di Simone Inzaghi , allenatore nerazzurro. Arrivata anche come mossa psicologica, allo scopo di alleggerire la testa del suo gruppo dopo le tre sconfitte consecutive. Del resto, Inzaghi è stato un giocatore di alto livello e sa bene che certi momenti di difficoltà possono essere superati più facilmente con una serata in famiglia piuttosto che con l'ennesimo ritiro.

Pertanto, oggi il gruppo si allenerà alla Pinetina e poi i nerazzurri saranno liberi di tornare a casa per cenare in famiglia e dormire nelle rispettive case. Si ritroveranno domani mattina ad Appiano per la colazione e raggiungeranno Torino in pullman. Dopo il match faranno immediato ritorno a Milano e dormiranno alla Pinetina.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!