Henrikh Mkhitaryan all'Inter : l'accordo è più vicino. Anche la Gazzetta dello Sport conferma l'imminente passaffio del trequartista armeno alla corte di Simone Inzaghi. Un trasferimento a parametro zero, visto che l'ex United e Arsenal pare non voler rinnovare con la Roma.

"Se l'intesa sarà raggiunta, a breve le visite mediche - assicura la rosea -. Dopo l'affare Dzeko di un anno fa, un'altra stella della Roma si appresta a trasferirsi a Milano, sponda nerazzurra, questa volta a parametro zero. In questa stagione Mkhitaryan ha collezionato 43 presenze in maglia giallorossa segnando 5 gol".

