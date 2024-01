Dopo la trasferta di Monza, in cui l'Inter è chiamata a blindare il primo posto in classifica, la squadra nerazzurra volerà in Arabia Saudita per difendere la Supercoppa. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di martedì 16 gennaio. Dopo l'ultimo allenamento ad Appiano, l'Inter partirà in charter da Malpensa e atterrerà a Riad in tarda serata. La squadra andrà subito in hotel, mentre il primo allenamento verrà svolto la mattina seguente. Dove? L'Inter, come riportato da La Gazzetta dello Sport, preparerà la semifinale contro la Lazio nello stadio Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium dell'Al Riyadh, club quindicesimo nella Saudi Pro League. Il campionato arabo è in pausa e così l'impianto verrà prestato allo staff di Inzaghi.

Occhio anche alla variante climatica visto che la squadra passerà dalla rigida temperatura di Milano ai 20 gradi percepiti in Arabia. In caso di sconfitta contro la Lazio in semifinale, l'Inter ripartirà subito dopo la partita per rientrare in Italia. In caso di accesso alla finale il programma non cambierà, visto che la partenza è prevista sempre la sera stessa al termine del match.

