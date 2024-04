Anthony Martial è stato considerato il nuovo Thierry Henry, ma gli infortuni e la discontinuità ne hanno frenato la carriera. E il futuro sembra scontato: a fine stagione, con la scadenza del contratto, il classe '95 francese saluterà il Manchester United e comincerà una nuova avventura professionale, con l'Inter tra le papabili per il colpo a costo zero.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, Martial si è offerto e i nerazzurri potrebbero rilanciarlo al top: il giocatore all'Inter piace perché, se in condizione, potrebbe trovare a Milano l’ambiente giusto per tornare importante. "Se dovesse davvero finire all’Inter, Inzaghi troverà un giocatore prima di tutto da rimettere fisicamente in sesto, ma con la capacità se sano di portare l’esperienza e le lezioni imparate allo United", si legge in un passaggio del pezzo della rosea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!