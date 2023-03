L'ad Marotta , il ds Ausilio e il suo vice Baccin questa mattina faranno tappa al centro sportivo di Appiano Gentile. I tre dirigenti - riferisce La Gazzetta dello Sport - parleranno con Inzaghi per valutare con lui la prestazione contro lo Spezia, poi ci sarà il faccia a faccia tra il tecnico e i giocatori, con la solita analisi degli errori commessi. Un film già visto più volte in questa stagione, dove l'Inter è caduta più di una volta.

A prescindere, "Marotta, Ausilio e Baccin sanno che questo non è il momento dei processi - precisa la rosea -. Perché martedì l'Inter e Inzaghi si giocano molto. La notte del Dragao segnerà in un modo o nell'altro non solo questo 2022-23, ma (forse) anche il 2023-24. Almeno a livello di scelte per la panchina. Ecco perché il tecnico di Piacenza sogna una notte diversa da quella di La Spezia e uguale a quella vissuta al Camp Nou lo scorso 12 ottobre". Niente ritiro punitivo, ma l'ennesima richiesta di un immediato cambio di rotta per strappare il biglietto dei quarti di finale di Champions League.

