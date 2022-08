D'altronde l'esito degli esami effettuati ieri non lascia spazio a interpretazioni: distrazione muscolare. "Per un problema simile, la scorsa stagione, Correa restò fuori dal 19 gennaio al 4 marzo, 40 giorni. Ma rispetto a quel ko, l’entità dello stop di Lukaku sembra meno importante. Lo diranno gli esami della prossima settimana, quando il calciatore sarà rivalutato. Di sicuro, la botta per l’Inter e per Inzaghi è tremenda. In un colpo solo, Lukaku avrà saltato già più partite di quelle non giocate per infortunio nelle sue due stagioni precedenti in nerazzurro (cinque)", sottolinea la rosea. Lukaku non è solito fermarsi per problemi muscolari, tant'è vero che per tornare a uno stop così lungo bisogna risalire alla stagione 2014-15, quando vestiva la maglia dell’Everton.

Piccola consolazione: l'infortunio costringerà Lukaku a saltare gli impegni di Nations League con la nazionale di fine settembre. "Vorrà dire che lo staff nerazzurro proverà a sfruttare quella sosta per riportare in condizione il giocatore, così da ridarlo a Inzaghi al meglio per la sfida con la Roma del 2 ottobre", si legge.