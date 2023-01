Salvo clamorose sorprese, Romelu Lukaku sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la finale di Supercoppa italiana contro il Milan di domani sera. Le indicazioni degli ultimi giorni sono state confermate dalla seduta odierna, nella quale il centravanti belga ha sudato con i compagni, per poi aggiungere un lavoro supplementare utile a ritrovare la migliore condizione. Non è al 100%, ma alle persone a lui vicine e al tecnico, si legge su Gazzetta.it, ha detto chiaro e tondo che non vuole saltare il derby. "Anche se per pochi minuti, qualora fosse necessario, è pronto a dare il suo contributo. Il tecnico deciderà domani se inserire il suo nome nella lista, ma le probabilità che lo faccia sono discrete", si legge sull'edizione online della rosea.