No secco. Manchester United e Tottenham dovranno rivedere i loro piani. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter è stata chiarissima: Lautaro Martinez non è in vendita e il club nerazzurro non si sarebbe nemmeno seduta a parlare di una possibile cessione dell'argentino dopo la chiamata di un intermediario che riportava l'interesse concreto delle due big inglesi. "Lautaro vale almeno 80 milioni di euro, questo è chiaro. Ma non è qui è il punto - si legge -. Il cuore del discorso è che l’Inter ha in testa, semmai, altre cessioni per avviare un rinnovamento che sarà profondo, nella prossima stagione. E questo a prescindere dai risultati che saranno ottenuti da qui alla fine. Ma Lautaro è il giocatore intorno al quale fondare anche il prossimo progetto sportivo, magari con una fascia di capitano al braccio come già accaduto più volte anche quest’anno".

Insomma, Red Devils e Spurs dovranno guardare altrove. Si prospettava un intrigo con Harry Kane, possibile nuovo centravanti proprio dello United: in quel caso, Lautaro sarebbe stato preda del club di Londra. Ma a Ten Hag piace anche il Toro e da qui il triangolo con l'Inter. "Tutto logico, tutto bello. Ma non per l’Inter, che appunto ha chiuso la porta sul nascere, spingendo via la Premier. E se l’ha fatto, è anche perché sa di avere la sponda felice e consapevole dell’argentino, che a Milano si trova bene e che non ha la minima intenzione di spostarsi, tanto meno di forzare la mano per farlo", spiega la Gazzetta.

