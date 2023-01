"Il titolo di campione del mondo non lo ha saziato. Dopo i festeggiamenti in patria post Qatar, Lautaro Martinez è rientrato a Milano carico di motivazioni. Stanco? Scarico? Appagato? Niente di tutto questo". È l'incipit del pezzo di approfondimento di Gazzetta.it dedicato al Toro , a segno con la maglia dell'Inter sia nella trasferta di Monza che a San Siro, in Coppa Italia, contro il Parma.

Dopo i primi 24 match ufficiali disputati dai nerazzurri (17 di Serie A, 6 di Champions League e 1 di Coppa Italia), l'argentino è dunque in doppia cifra come reti realizzate (10) senza aver saltato neppure una sfida. Inperfetta linea con il passato. Quella in corso è infatti la quarta stagione in cui di fila Lauti arriva almeno a quota 10. E l'obiettivo è superare il record personale (25 reti) della scorsa annata.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!