Francesco Acerbi salterà gli Europei con l'Italia a causa della pubalgia che lo costringerà a sottoporsi ad intervento chirurgico nella giornata di lunedì. Il difensore dell'Inter, che aveva annunciato tempo fa il suo problema anche sui social, si era fermato dopo la conquista dello scudetto per poi tornare in campo nelle ultime due gare della stagione contro Lazio e Verona.

Il problema però non è stato superato e Ace sarà costretto a saltare l'appuntamento in Germania: secondo La Gazzetta dello Sport, dunque, il giocatore sarà pronto per l'inizio del ritiro dei nerazzurri.

