Dopo aver conquistato la finale di Istanbul e sollevato la Coppa Italia, il prossimo obiettivo dell'Inter di Simone Inzaghi è chiudere il discorso qualificazione Champions con una settimana d'anticipo rispetto alla fine del campionato, il che signfica farlo già domani contro l'Atalanta, per 'togliere' stress alla squadra rispetto al Manchester City, impegnato sabato 3 giugno nella finale di FA Cup contro lo United come sottolinea Gazzetta.it. Un obiettivo lontano soltanto un punto, che servirebbe a garantirsi "almeno il quarto posto e il 'minimo' di 45-50 milioni di premi che la Uefa elargisce per la semplice partecipazione alla coppa europea più prestigiosa". In caso di raggiungimento del fatidico punto la trasferta a Torino sarebbe una semplice formalità "e conterebbe solo per il piazzamento finale: secondo, terzo o quarto posto" e permetterebbe a Inzaghi di schierare contro la squadra di Juric più seconde linee di quanto fatto fino a questo momento per lasciar rifiatare i pezzi pregiati in vista del 10 giugno.

Ma fin qui nulla di nuovo, tolto il fatto che nel caso di quanto designato sopra contro i granata potrebbe anche tornare in campo Milan Skriniar, per un test generale che possa dare il verdetto sull'eventuale impiego dello slovacco in Turchia. La vera novità resa nota dalla Gazzetta dello Sport è il possibile anticipo rispetto a quanto stabilito da calendario della gara contro la squadra piemontese, attualmente in programma per domenica 4 giugno. Secondo la Rosea "quasi certamente ci sarà l'anticipo", ovvero al giorno prima, sabato 3 giugno, "e non sarà rispettata la contemporaneità... a blocchi; idem per Sassuolo-Fiorentina visto che i viola giocheranno la finale di Conference League il 7 giugno".

