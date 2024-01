La mancata proroga del Decreto Crescita ha probabilmente spento le ultime possibilità di rinnovo del contratto di Denzel Dumfries, in scadenza con l'Inter fino al 30 giugno 2025. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport, secondo cui tra dirigenti nerazzurri e l'agente dell'olandese, Rafaela Pimenta, resiste una importante differenza tra domanda e offerta è assai marcata.

Lo scorso autunno il club meneghino ha proposto un prolungamento con una base di partenza di poco superiore ai 4 milioni di euro netti a stagione (più bonus) che sarebbe poi aumentata stagione dopo stagione. Ma cosa succederebbe se arrivasse prima della fine del mercato di gennaio una proposta per l'acquisto di Dumfries? "In Viale della Liberazione assicurano che non c'è nessuna volontà di farlo partire adesso perché si creerebbe un buco difficile da colmare nella rosa. Anche dal lato del giocatore, però, filtra che non c'è fretta di cambiare maglia perché nel gruppo sta bene", scrive la rosea.

Tradotto, Dumfries sarà sul mercato a partire dall'estate a meno che non accetti il rinnovo: no ad altri casi-Skriniar.

