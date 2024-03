"Giù le mani dai big". È questo, secondo La Gazzetta dello Sport, lo slogan con cui l'Inter si prepara ad affrontare la prossima sessione di mercato. Il club nerazzurro vorrebbe mantenere intatta la colonna portante della squadra, sondando allo stesso tempo la possibilità di arrivare a un attaccante (al netto di Taremi) senza rinunciare a nessun pezzo grosso, ma con gli addii di Sanchez e Arnautovic che non sono invece da escludere.

Il tesoretto che l'Inter potrebbe mettere in cassa in estate viene etichettata dalla rosea come 'operazione rastrello', ovvero con gli incassi in arrivo da giocatori che non appartengolo all'attuale rosa. Tra i prestiti spiccano Joaquin Correa (il Marsiglia loriscatterà obbligatoriamente a 10 milioni in caso di qualificazione in Champions League), Ionut Andrei Radu (appena 5 presenze stagionali con il Bournemouth) e Martin Satriano (in rete tre volte con il Brest). Attenzione però anche alle situazioni di Gaetano Oristanio (al Cagliari) e di Sebastiano Esposito (alla Sampdoria): il primo potrebbe essere confermato per 4 milioni di euro - c'è anche un contro-riscatto a 6 - mentre l'attaccante non farà scattare le clausole di obbligo di riscatto legate a gol e presenze.

Al momento appare complicato anche il riscatto del Siviglia per Lucien Agoumé (8 milioni con contro-riscatto a 16), "mentre qualcosa si potrebbe teoricamente recuperare da Eddie Salcedo (9 presenze al Lecco dopo i 2 gol all'Eldense in seconda divisione spagnola) e da Mattia Zanotti (titolare al San Gallo in Svizzera) - si legge -. Sensazioni positive poi per Zinho Vanheusden, titolare allo Standard Liegi e riscattabile per 7 milioni dai belgi".

I baby lontano da Milano che però interessano tanto all'Inter sono Filip Stankovic, Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito. "A ogni modo, da tutti i nomi citati il "rastrello" potrebbe racimolare tra i 10 e i 20 milioni complessivi, almeno: può esserci spazio per un nuovo attaccante", conclude La Gazzetta.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!