Kvaratskhelia e Kim sono sicuramente due degli avversari più temibili dell'Inter in vista del big match in programma il 4 gennaio a San Siro. I giocatori del Napoli, come riportato da Gazzetta.it, sono stati in passato seguiti sul mercato dalla dirigenza nerazzurra. L'attaccante georgiano, come confermato anche dal suo agente nell'aprile di due anni fa, è finito nel taccuino dell'Inter quando sulla panchina sedeva ancora Conte, "il cui credo calcistico non prevede, sulla carta, spazio per un esterno offensivo come Kvara. Si può prendere come paragone la partenza di Politano, che con il tecnico salentino aveva poco spazio".