Non c'è nessun accenno all'ipotesi di patteggiamento nelle memorie difensive che la Juventus ha inviato alla Procura federale in seguito all’avviso di chiusura delle indagini su manovre stipendi, rapporti con gli agenti e partnership sospette con altri club. Questo, almeno, quanto risulta a La Gazzetta dello Sport, che comunque non esclude un dialogo tra i bianconeri e la Procura della FIGC. Lo scenario più probabile, però, è che possano trascorrere altri giorni fra lettura delle carte ed i nuovi possibili contatti tra le parti.

