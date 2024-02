È ancora l'Inter a complicare la vita alla Juventus. Dopo la sconfitta incassata a San Siro per mano dell'acerrima rivale, anche nel turno successivo la squadra di Massimiliano Allegri non è riuscita ad essere padrona del proprio destino senza lasciarsi condizionare dai nerazzurri. "Più ancora del k.o. di San Siro, il successo in rimonta dell’Inter sulla Roma" ha mandato in tilt la Vecchia Signora che lo scorso lunedì sera, contro l'Udinese, "è entrata in campo scarica, come se avesse le ruote a terra" svela la Gazzetta dello Sport che parla dunque di colpo psicologico che ha tramortito i bianconeri. Ragion per cui il tecnico livornese ha indossato i panni dello psicologo e ha fatto un discorso motivazionale alla sua squadra per riportare serenità e stimoli.

"L’obiettivo è non vanificare ciò che è stato costruito con fatica nella prima parte di stagione e restare attaccati all’Inter, perché nel calcio tutto può succedere" si legge nella parafrasi della chiacchierata tra Allegri e i suoi ragazzi sottoscritta dalla Rosea che poi aggiunge: "'Dobbiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto finora, 53 punti non sono pochi e noi dobbiamo difendere il nostro secondo posto, che sarebbe comunque un upgrade rispetto alla scorsa stagione. E poi chissà...'. Questo, più o meno, il senso del discorso di Max che ha cercato di andare dritto al cuore dei giocatori, puntando sull’orgoglio ferito e sulla voglia di dimostrare ciò che valgono. La vera Juventus, ha ricordato Allegri ai suoi ragazzi, è quella che si è vista fino a Lecce, capace di infilare 17 risultati utili consecutivi e una sola sconfitta".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!