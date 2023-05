L'altalena di emozioni contro il Sassuolo ha tolto la voce a Simone Inzaghi, ma non il sorriso. Il 4-2 contro i neroverdi pesa tanto nella corsa alla prossima Champions e permette al tecnico nerazzurro di sorridere, con una classifica ora più positiva e il sogno della finale di Champions League da centrare.

"Alla fine la rimonta neroverde è stata solo sfiorata e Inzaghi si può godere ancora il vento che lo spinge: sette vittorie contando tutte le competizioni, l’ultima volta che i nerazzurri si sono spinti più in là in una singola stagione bisogna tornare al periodo tra febbraio e aprile 2021, quando i successi furono nove" ricorda La Gazzetta dello Sport, precisando che il tecnico interista ha sofferto più delle ultime volte anche per colpa di un turnover spinto in vista della semifinale di ritorno. Contro il Milan si rivedranno Darmian, Bastoni, Dumfries, Barella e probabilmente Calhanoglu. In attacco, invece, è probabile la coppia Lautaro-Dzeko, con lo scoppiettante Lukaku pronto ad aiutare a gara in corso.

