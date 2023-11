La Gazzetta dello Sport si sbilancia sull'eventuale presenza di Alexis Sanchez per la trasferta di domani a Torino contro la Juventus, optando per un 'no'. Ricorda la Rosea on line che il giocatore cileno ha rimediato una leggera distorsione durante la permanenza nel gruppo della Nazionale e anche alla vigilia si è dovuto fermare prima: la sua esclusione è al momento molto probabile. Simone Inzaghi e lo staff dell'Inter rivaluteranno comunque le sue condizioni nella mattinata di domani e poi decideranno se convocarlo o meno.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!