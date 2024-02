Testa solo alla Salernitana. È questo il messaggio che Simone Inzaghi ha voluto dare oggi alla sua Inter: il tecnico nerazzurro, nonostante il ko della Juventus e l'allungo a +7 con una partita in meno, non è minimamente intenzionato a fare calcoli o a farsi distrarre dal match di Champions contro l'Atletico Madrid.

"Ecco perché nella riunione di stamani davanti al video non ha fatto accenni al ko di ieri sera della Signora contro l'Udinese" racconta La Gazzetta dello Sport, aggiungendo che Inzaghi si è voluto focalizzare solo sugli aspetti positivi del match dell'Olimpico contro la Roma, in particolare sulla reazione arrivata nel secondo tempo. Per l'appuntamento di venerdì ci sarà qualche cambio, ma sicuramente Inzaghi non schiererà 'un'Inter 2'. L'obiettivo è continuare a vincere.

