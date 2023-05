Adesso la fiducia è grande. Simone Inzaghi ha ritrovato la sua Inter, quella vista per larga parte nella scorsa stagione e quasi mai in questa: dominante, concreta, forte in entrambe le fasi di gioco. "Inzaghi adesso ha tra le mani l’Inter come non l’ha mai avuta. Per scelte, certo. Ma anche per condizioni psicofisica - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Il Milan arriva al momento giusto, dopo quattro vittorie consecutive in campionato, 14 gol segnati e uno solo subito, peraltro anche dovuto all’infortunio di un singolo (quello alla Lazio). L’Inter adesso c’è con la testa".

Secondo la rosea, la svolta è arrivata con il passaggio del turno col Benfica: da lì il gruppo è rifiorito anche con un piano preciso. "Inzaghi ha garantito spazio di fatto a tutta la rosa. Ha optato per un turnover larghissimo e in alcuni casi pure forzato, che prescindeva anche da quel che il campo raccontava - si legge -. E adesso ha tra le mani una squadra fisicamente con parametri ottimi. Quattro esempi su tutti: Lukaku, Brozovic, Dimarco e Lautaro".