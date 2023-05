Ieri sera Inzaghi è andato a letto con un dubbio che scioglierà solo oggi, quello tra Brozovic e Calhanoglu, con il croato leggermente favorito. Anche la Gazzetta dello Sport conferma l'enigma di formazione ancora da risolvere: ci in regia? Per il resto, idee piuttosto chiare: "La coppia d’attacco dell’Inter sarà quella di Champions: Lautaro con Dzeko, con Lukaku pronto per il secondo tempo - si legge -. Il piano tattico è quello di mettere fuori asse la linea difensiva rossonera. Ecco perché - ecco anche perché - più Dzeko di Lukaku. Perché il bosniaco è un maestro nel venire a giocare da trequartista, nella speranza tutta interista di portare fuori uno dei due centrali di Pioli, così da lasciare Lautaro il più possibile nell’uno contro uno contro l’altro difensore rossonero".

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

