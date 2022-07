"Nel momento in cui ha riportato Lukaku a Milano, Simone Inzaghi non aveva più bisogno di Dybala, ammesso che lo volesse, prima del rientro del belga. L’allenatore lo ha comunicato alla società nelle riunioni di mercato. Non Dybala, ma difensori centrali, e qui sta la ferita reale dell’Inter, il mancato arrivo di Bremer, il marcatore che avrebbe potuto surrogare il dispiacere per l’eventuale partenza di Skriniar". Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport che fotografa la situazione attuale in casa nerazzurra a meno di un mese dall'inizio della Serie A. "L’Inter sul mercato è appesantita dalla situazione finanziaria, Beppe Marotta slalomeggia tra pali e paletti. Urge un difensore centrale di riserva e ne servirà uno vero, se Skriniar andrà via. La squadra nel complesso è forte, ma all’orizzonte si intravede un’altra possibile crepa: a sinistra Gosens garantirà lo stesso rendimento di Perisic?".