Contro il Verona Inzaghi non ha dubbi: titolarissimo Edin Dzeko, l'attaccante che la Gazzetta dello Sport definisce solido, dominante, trascinatore tecnico e carismatico, "il Romelu Lukaku che non c'è, di fatto, e per riprendere a correre dopo una settimana turbolenta il mondo interista si affida (anche) a lui" come si legge sulla Rosea. Una fiducia quella riposta sul bosniaco che non si limita alla gara di domani contro gli scaligeri, ma che va ben oltre. Nonostante i trentasette anni siano dietro la porta, li compie a marzo, "Dzeko sfiora i 1500 minuti in stagione come sesto uomo più utilizzato da Inzaghi in stagione e ha già sfondato la doppia cifra di gol". Numeri che fanno pensare ad un rinnovo quasi automatico e che non a caso il quotidiano milanese ne parla annunciandolo "sempre più vicino", al netto dell'ovvio ridimensionamento di ingaggio. Un dettaglio al quale Edin non fa caso, "il 2023-2024 con l'Inter sarà realtà".