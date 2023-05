"Alla faccia di un derby bloccato come quelli del 2003... Dopo 8’, il tempo che impiega un raggio di sole a colpire la terra, l’Inter era già in vantaggio con il Professor Dzeko. Dopo altri 3’, un lasso di tempo alla Giroud, è arrivato il 2-0 di Mkhitaryan. I nerazzurri sono stati superiori in tutto: gioco, potenza atletica, determinazione. Di recente, dopo averla incrociata, Sarri ha spiegato: «L’Inter ha una cilindrata superiore». Ecco, questa è stata l’impressione generale". Lo scrive la Gazzetta dello Sport il giorno dopo il successo nerazzurro sui cugini nell'andata delle semifinali Champions.

"Ha vinto appena si è schierata in campo, appena ha gonfiato il petto e ha preso possesso del pallone. Inzaghi ha azzeccato tutto: scelte e cambi. Dzeko e Mkhitaryan, i goleador, sono stati i migliori - si legge -. E non a caso. Vero che la Champions League è il giardino del Milan, ma questi due signori contano rispettivamente 75 e 59 presenze in quel giardino. Certe cose contano. L’esperienza non è retorica. Forse l’unica colpa dei nerazzurri è stato il risultato, sproporzionato al dominio espresso, che lascia aperta la corsa per la finale. Da qui a martedì il Diavolo deve allenare la speranza e recuperare Leao. L’Inter invece deve ignorare i minareti di Istanbul che intravvede all’orizzonte. Il derby è un mare infido per i marinai troppo sicuri".

