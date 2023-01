"Succede un bel quarantotto e va all’aria la prepotente rincorsa dell’Inter verso Napoli, Juve e Milan". Lo scrive la Gazzetta dello Sport commentando il 2-2 subito dai nerazzurri a Monza allo scadere in una gara colma di polemiche e rabbia per gli uomini di Inzaghi. "Un 2-2 che non cancella ma di sicuro sporca il bel successo sul Napoli, fa malissimo al morale e complica la classifica. La Juve se ne va, segnando anche lei nel finale. Oggi il Napoli può riallungare contro la Samp, per il Milan è in teoria più dura con la Roma. Ma l’Inter doveva fare la corsa su se stessa. Era a un passo da un altro colpo, si ritrova con il senso di un grande spreco, la rabbia per il palo di Lautaro e soprattutto per il gol annullato ad Acerbi che era regolarissimo".