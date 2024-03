Considerando il recupero di Calhanoglu, l'Inter partirà per Bologna con la rosa quasi al completo. Gli unici due assenti saranno Juan Cuadrado e Stefano Sensi: per il colombiano manca ancora circa un mese, mentre il centrocampista sarà probabilmente poco prima o poco dopo la sosta per le nazionali. Questo il quadro de La Gazzetta dello Sport.

La rosea ipotizza poi la probabile formazione nerazzurra del Dall'Ara, con tanti dubbi da sciogliere, a partire dalla regia dove Calha si gioca una maglia con Asllani. In difesa torneranno dal 1' Bastoni e Acerbi, con Bisseck che potrebbe far rifiatare Pavard. A sinistra scalpita Carlos Augusto, mentre a destra è ballottaggio tra Dumfries e Darmian. "All'orizzonte non si vedono cambi nelle mezzali, nonostante Henrikh Mkhitaryan sia diffidato: come lui anche Lautaro Martinez che non si ferma da tempo, possibile chance per Marko Arnautovic", chiosa la Gazzetta.

