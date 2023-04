"Simone Inzaghi per restarci, Maurizio Sarri per entrarci. La Champions League come oggetto del desiderio e bene di prima necessità: è il senso unico di Inter-Lazio oggi all’ora di pranzo". La Gazzetta dello Sport presenta così il match di San Siro delle 12.30, ancora una volta per i nerazzurri come a Empoli domenica scorsa. Champions fondamentale per l'Inter, come si ripete ormai da mesi: entrare o meno nella massima competizione europea cambia e non di poco i programmi societari.

E per Inzaghi c'è il paradosso: da una parte è in semifinale nella Champions attuale, mentre dall'altra potrebbe restare fuori dal torneo del prossimo anno. "Sul piano sportivo la stagione di Inzaghi è stata ed è migliore, a oggi l’Inter ha vinto la Supercoppa italiana, è in finale di Coppa Italia e in semifinale di Champions. Se però l’Inter in un modo o nell’altro non staccherà il pass per la Champions futura, l’eventuale vittoria in Coppa Italia non basterà per salvare l’annata. In una grande società il rinnovo dell’abbonamento all’Europa superiore è la condizione imprescindibile, la linea di demarcazione tra soddisfazione e delusione, tra fallimento e scampato pericolo se si fatica a tenere in ordine i conti", si legge.

