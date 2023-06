Domani sarà il 'T-day' in casa Inter, il giorno in cui Marcus Thuram muoverà i suoi primi passi da giocatore nerazzurro. Come conferma Gazzetta.it, l'attaccante francese atterrerà a Linate, alle 9.30, con un volo proveniente da Parigi, poi inizierà il classico iter delle visite mediche tra Coni e Humanitas, prima di recarsi in sede per le firme.

Il figlio d'arte, si legge sulla rosea, sostituirà in rosa Edin Dzeko, usufruirà del Decreto Crescita e non "legherà" le mani al club in vista dell'assalto a Romelu Lukaku, la richiesta principale fatta da Simone Inzaghi a proprietà e dirigenza nel vertice di mercato andato in scena nei giorni successivi alla finale di Champions.