La conquista della semifinale di Champions League ha permesso all'Inter di incassare una cifra vicina ai 25 milioni di euro: 12,5 milioni di euro di premio Uefa per aver eliminato il Benfica ai quarti, a cui va aggiunto l'incasso della semifinale di ritorno contro il Milan (ieri 8,2 i milioni di euro incassati contro il Benfica). Il tutto senza dimenticre l'aumento del market pool. Una cifra importante che sicuramente aiuterà a sistemare i conti nerazzurri e forse a cambiare anche i piani in estate.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il sacrificio di un big entro il 30 giugno potrebbe a questo punto non essere più "obbligatorio". Potrebbe essere sacrificato uno dei due giovani in prestito, ma non Fabbian su cui l'Inter vuole puntare, per chiudere il bilancio. Resta però fondamentale per il club nerazzurro partecipare alla prossima edizione di Champions League, classificandosi tra le prime 4 in Serie A o cercando di vincere la competizione dopo aver raggiunto la semifinale. In caso di doppio fallimento, l'Inter potrebbe rivedere i propri piani e dire addio a qualche prezzo pregiato.

