L'Inter è chiamata a battere il Frosinone per riprendersi il primo posto in classifica dopo la vittoria della Juventus sul Cagliari. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi è pronto a schierare nuovamente dal primo minuto Lautaro, Barella, Dimarco e Dumfries. De Vrij favorito su Darmian, la difesa sarà completata da Acerbi e Bastoni. In cabina di regia Calhanoglu, Frattesi spera in una maglia a centrocampo ma Mkhitaryan resta favorito. In avanti con capitan Lautaro ci sarà Thuram.