Oggi la Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio anche a Simone Inzaghi, celebrandone la crescita con i risultati ormai sotto gli occhi di tutti. Dalle coppe nazionali alla finale di Champions: lo scudetto sarebbe la definitiva consacrazione e lo proietterebbe nella storia dell'Inter.

Dalle scelte tattiche alla gestione dello spogliatoio: l'allenatore che appena 10 mesi fa era sull'orlo dell'esonero oggi fa scuola e domina il campionato. Inzaghi si è fatto scivolare tutto addosso, è andato avanti per la sua strada e oggi eccoci qui. Ha resistito alla critica feroce e anche a qualche fiammata di fuoco amico. E il rinnovo fino al 2026 appare scontato, a meno che non sia lui stesso a voler lasciare...

E dire che in questi tre anni la sua squadra è stata smontata e rimontata con regolarità impressionante. La Gazzetta - ad esempio - ricorda come nell'ultima estate avesse espresso due idee: le permanenze di Onana e Lukaku. Via entrambi. Polemiche? Zero. Si fa con quel che si ha. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Dopo un campionato deludente, quest'anno la rinascita totale derivata dalla campagna Champions culminata con la finale di Istanbul. Un'evoluzione evidente dentro e fuori dal campo. La squadra domina, la firma è di Inzaghi.

