Il terzo euro-derby è realtà: 2003, 2005 e 2023. La Gazzetta dello Sport esalta l'impresa dell'Inter che raggiunge il Milan in semifinale di Champions League. "L’Inter ha conservato e capitalizzato il 2-0 dell’andata a Lisbona. È stata sempre dentro ampi margini di sicurezza, ha sofferto per una mezz’ora, tra l’1-1 portoghese verso la fine del primo tempo e il 2-1 liberatorio di Lautaro verso la metà della ripresa - si legge -. Una strettoia quasi inevitabile, non si poteva aspirare a un percorso senza scossoni, non sarebbe stato da Inter. Continua il mistero del doppio volto tra campionato e Champions, ma a questo punto è inutile interrogarsi. L’Inter ha scelto la Champions, ha deciso che si può perdere in Serie A contro i rossi del Monza ed eliminare dall’Europa che conta i rossi del Benfica. Sulla follia dell’Inter sono stati scritti trattati. Simone Inzaghi si gode un attimo importante, che nessuno gli porterà mai via: è il sesto allenatore a traghettare l’Inter nelle semifinali di Coppa Campioni/Champions. Non è poco".

"San Siro ribollente e neppure i due gol del Benfica nel finale, per il 3-3 definitivo, hanno spento l’entusiasmo per la nona qualificazione dell’Inter alle semifinali della Coppa più importante. L’ultima nel 2010, con José Mourinho, valse finale e trofeo. Non pronostichiamo la quarta Champions dell’Inter, ma neppure la escludiamo. Quando si entra nell’élite delle semifinaliste, l’impossibile diventa possibile per tutti, Inter 2023 inclusa", evidenzia la rosea.

