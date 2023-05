Hanno aspettato mesi. Tutti hanno aspettato mesi. Ma finalmente adesso la Lu-La è tornata in tutto il suo splendore e la gara di ieri con l'Atalanta lo dimostra in maniera inconfutabile. "Romelu Lukaku e Lautaro Martinez si nutrono di un solo pensiero ormai. In ogni angolo della loro mente c’è il profilo sinuoso di Istanbul - sottolinea la Gazzetta -. Ogni goccia di sudore serve a scavare la strada verso la gloria, verso il terribile City. Ma, a differenza del gemello argentino sicuro del posto fisso, il belga fatica, lotta e segna nel tentativo di convincere Simone Inzaghi a fargli giocare la finale dal 1’: è un obiettivo tutt’altro che facile vista la rigidezza delle rotazioni del tecnico in Champions, ma possibile vista la vena ritrovata del numero 90 e il suo feeling mai perduto col numero 10".

E allora palla a Inzaghi. "La bellezza della Lu-La che fu era la reciprocità, il donarsi l’uno all’altro, il godere dell’assist generoso e non solo del gol. L’infortunio di Correa ha riunito l’argentino e il belga in campionato dopo tempo, mentre la classe sempreverde di Dzeko continua a dividerli in Coppa: da qui al 10 giugno toccherà a Inzaghi capire se è finalmente il caso di rompere le vecchie, impolverate gerarchie e di scatenare la Lu-La pure nel Bosforo", si legge.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE