Bloccata la trattativa tra Inter e Bayer Leverkusen per Robin Gosens. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club tedesco vuole il giocatore in prestito senza l’obbligo di riscatto che chiede l’Inter.

L'affare dunque per ora è bloccato e al momento non sono in programma nuovo incontri tra le parti. Se la formula non cambia, la trattativa è destinata a saltare. Messa in stand by anche l’offerta per Borna Sosa dello Stoccarda presentata nelle scorse ore.