Le dichiarazioni di ieri sera sanciscono la volontà di Roberto Gagliardini, ovvero quella di avere maggiore spazio in campo che l'Inter in questo momento non è in grado di garantirgli. E allora, l'avventura del ragazzo arrivato a gennaio 2017 dall'Atalanta a Milano sembra destinata ad esaurirsi con la scadenza naturale del suo contratto. Stando alla Gazzetta dello Sport, le parole di Gagliardini di ieri non hanno sorpreso più di tanto i dirigenti, visto che Gaglia non rientrava più nei piani. Ma quale futuro per lui? Il suo agente, Giuseppe Riso, ha sondato il terreno con diversi club, ma ha anche ricevuto telefonate da parte di dirigenti stranieri. In lizza, ma per il momento solo a livello di approcci, squadre come Monza, Lazio e Torino, fino all'idea di un comeback all'Atalanta.