Il bello deve ancora venire per Mattia Zanotti, gioiellino della Primavera Di Cristian Chivu, "uno dei profili su cui dirigenza e tecnico puntano di più in ottica futura" come spiega la Gazzetta dello Sport che sentenzia: "In società c'è un progetto ben preciso che ha preso forma dopo il suo approdo in Primavera ed è proseguito sino a oggi secondo le tappe prestabilite. Un progetto evidentemente diverso da quello che la scorsa estate ha portato alla cessione di Casadei". Nonostante i riflettori accesi sul giovane interista, puntato la scorsa estate da diversi club, "tecnico e società non hanno avuto dubbi. Zanotti è rimasto ad Appiano", così come lo scorso gennaio, ad onta del grande pressing dell'Az Alkmaar che avrebbe voluto portarlo in Olanda. "Inzaghi è convinto che Mattia possa tornare utile sin da subito - si legge sulla Rosea - tanto per ragioni tecniche quanto per motivi tattici e anche caratteriali". Considerate le incertezze sul futuro di Dumfries, "che potrebbe essere sacrificato in nome di bilancio" e l'età di Darmian, che ha rinnovato da poco, ma deve comunque fare i conti con l'anagrafe, per Zanotti "può esserci anche un futuro in primo piano".