Il Milan vuole tentare il sorpasso sulla concorrenza nella corsa di mercato per Davide Frattesi. A testimonianza delle intenzioni dei rossoneri, conferma Gazzetta.it, oggi avrà luogo un incontro tra Giorgio Furlani, amministratore delegato del club milanese, e Giovanni Carnevali, omologo del Sassuolo, per parlare proprio del centrocampista che piace anche a Roma, Napoli e Inter. Con quest'ultima che, stando alla rosea, potrebbe lasciare la strada sgombra ai cugini visto che ora ha rivolto lo sguardo verso Lazar Samardzic dell'Udinese.

Nei dialoghi con i neroverdi, il dirigente di via Aldo Rossi comunicherà alla controparte di non voler partecipare ad aste e che la valutazione attuale, pari a 40 milioni di euro, è già eccessiva. In questo scenario, per abbassare il prezzo, il Milan potrebbe giocarsi la carta Lorenzo Colombo, il centravanti che è tornato alla base dopo essersi fatto le ossa a Lecce. La valutazione del suo cartellino sarà il passaggio chiave del summit per capire se il Milan può passare in vantaggio sulle altre contendenti.