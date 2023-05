La Gazzetta dello Sport online analizza quello che può essere il futuro delle 'seconde linee' dell'Inter, ovvero di quei giocatori che sin qui hanno trovato meno spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Partendo da Samir Handanovic, il cui futuro è ancora in bilico. Probabilmente le parti si incontreranno a stagione chiusa: in caso di rinnovo l'ingaggio sarà senza dubbio ridotto e sarà fissato il ruolo di secondo portiere, in caso di addio Handanovic potrebbe invece ritirarsi o vagliare altre opzioni di carriera in campo. Incerte anche le posizioni di Danilo D'Ambrosio e Raoul Bellanova, per il quale l'Inter potrebbe pensare di chiedere al Cagliari, proprietario del cartellino, uno sconto sul prezzo per il riscatto: dipenderà anche dall'eventuale ritorno in A dei rossoblu.

Sicuri invece l'addio di Roberto Gagliardini e la permanenza di Kristjan Asllani, per il quale un prestito la prossima stagione pare ipotesi da escludere. Pare determinato a rimanere all'Inter anche Robin Gosens, ma in caso di offerte importanti la sua posizione sarebbe tutta da discutere. Probabilissimo l'addio di Joaquin Correa, a titolo definitivo se arrivano offerte adeguate, altrimenti in prestito. La Liga spagnola pare il campionato più caldo per il Tucu che mai ha espresso in fondo le sue qualità a Milano.

