Usciti anzitempo ieri nel corso del match contro il Monza per problemi fisici, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella saranno valutati domani ad Appiano Gentile: secondo la Gazzetta dello Sport, già quest'oggi, alla ripresa degli allenamenti, entrambi i giocatori sono risultati affaticati, ma come consuetudine per tutti coloro che sono stati impiegati la sera precedente il programma ha previsto semplicemente un po' di scarico. Sarà quindi nella seduta di domani che saranno fatte le opportune valutazioni sulle condizioni dei due centrocampisti.

I due, comunque, non faranno parte dell'undici titolare che sfiderà il Parma martedì a San Siro nel debutto in Coppa Italia dei nerazzurri, dove Simone Inzaghi farà presumibilmente ricorso al turnover e per i due giocatori il dubbio sarà tra panchina o tribuna (ci sarà una chance dal primo minuto per Kristjan Asllani?). Il focus vero e proprio è quindi posto al match di campionato di sabato sera contro il Verona, sempre a San Siro; quello dove si punta a rivedere anche Marcelo Brozovic.

