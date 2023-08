Dopo il forfait per un piccolo problema muscolare di Salisburgo, Lautaro Martinez tornerà titolare domani sera, nell'ultimo test prima del via del campionato in programma a Ferrara contro l'Egnatia. Secondo la Gazzetta dello Sport, sarà anche la serata del debutto di Emil Audero, fresco nuovo innesto del club nerazzurro come portiere. Non ci sarà, invece, Francesco Acerbi: il difensore, complice il problema al soleo, non è ancora al top, ma spera di rientrare per il debutto in campionato col Monza. Assenti anche Robin Gosens e Sebastiano Esposito, entrambi con le valigie sulla porta di Appiano Gentile. La squadra partirà per Ferrara domani mattina in treno e con il treno rientrerà nella notte.

