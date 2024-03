In attesa dell'ufficialità, che potrebbe arrivare già domani, la Gazzetta dello Sport esordisce sicura: "Milan-Inter, il derby che potrebbe assegnare matematicamente lo scudetto ai nerazzurri, si giocherà lunedì 22 aprile alle 20,45". Una decisione che ormai sembra essere certa, considerato che l'ufficialità del comunicato della Lega Serie A è slittato semplicemente in segno di lutto dopo la dipartita del dg della Fiorentina Joe Barone. Secondo la Rosea "c'è l'ok anche da parte delle forze dell'ordine". Ma lo slittamento del derby della Madonnina non sarà l'unico. Cambio di programma anche per Roma-Bologna, match che slitterà a lunedì alle 18,30, mentre "gli incontri di Atalanta (contro il Monza) e Fiorentina (contro la Salernitana) non saranno posticipati perché il 23 e il 24 aprile ci sono le semifinali di Coppa Italia" si legge.

Discorso differente per le gare Cagliari-Juventus e Genoa-Lazio che verranno anticipate a venerdì 19 così da permettere a Sky di trasmettere una gara venerdì in prime-time."Giovedì 18 aprile all'Olimpico si giocherà il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra i giallorossi e i rossoneri che, non essendo la settimana successiva impegnati nella semifinali di Coppa Italia, hanno chiesto di far slittare la gara contro i cugini a lunedì".