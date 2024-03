Il derby di Milano si giocherà di lunedì. Ne scrive oggi anche La Gazzetta dello Sport, secondo cui la richiesta sarebbe arrivata dal Milan per avere il giusto tempo dopo gli impegni in Europa League e non avrebbe trovato alcuna obiezione da parte dell'Inter.

L'ok è arrivato anche da parte delle forze dell'ordine, il derby di lunedì sarà un inedito assoluto. Si era giocato al di fuori del weekend, ma di venerdì e mercoledì tra il 1946, il 2001, il 2006 e il 2018.

