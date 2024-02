Turnover limitato stasera con la Salernitana, ma in due tireranno il fiato e partiranno dalla panchina. Parliamo di Darmian e Dimarco, gli esterni che oggi, sulla carta, sono i titolari: Inzaghi darà spazio a Dumfries e Carlos Augusto per poi riproporre i due azzurri martedì in casa con l'Atletico.

Ecco, secondo la Gazzetta dello Sport, anche la formazione che affronterà la squadra di Simeone è già ben delineata nella testa di Inzaghi. Quattro giorni per recuperare le energie sono abbastanza, ma qualche cambio si farà. E allora stasera dentro Dumfries, che non gioca titolare dal 6 gennaio col Verona, e Carlos Augusto, affidabile a sinistra tanto in fascia quando da braccetto. Un altro che avrebbe fatto comodo è Frattesi: l'ex Sassuolo oggi andrà in panchina perché reduce da un problema muscolare, ma contro i Colchoneros sarà il solito jolly prezioso.