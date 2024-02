Il giorno dopo la scorpacciata di gol dell'Inter contro l'Atalanta, Simone Inzaghi ha concesso 24 ore di riposo al suo gruppo. Motivo per cui al centro sportivo di Appiano Gentile si sono presentati solo i sei acciaccati, compreso Davide Frattesi, che sta meglio dopo la contrattura all'adduttore destro accusata ieri: l'ex Sassuolo, per il quale non sono stati fissati gli esami, potrebbe già tornare a disposizione per Inter-Genoa di lunedì sera. Al pari di Marcus Thuram e Francesco Acerbi; diverso il discorso per l'altro infortunato Hakan Calhanoglu, il cui rientro potrebbe verosimilmente slittare a Bologna-Inter. Ci vorrà più pazienza, infine, per rivedere Stefano Sensi (dopo la sosta) Juan Cuadrado (tra un mese).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!