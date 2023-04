Turnover anche oggi per Inzaghi, ma più moderato rispetto agli ultimi precedenti. Come spiega la Gazzetta dello Sport, la novità potrebbe esserci in difesa, con la conferma di D'Ambrosio come a Empoli, con Darmian quinto a destra e Dumfries inizialmente in panchina. Per il resto, Correa è in vantaggio su Lautaro per affiancare Lukaku e Barella dovrebbe partire dall'inizio nonostante la 'solita' idea Gagliardini. Calhanoglu, non al meglio dopo la Juve, partirà dalla panchina. Prima della partita sarà premiato Pandev, doppio ex del match.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!