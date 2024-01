Il destino sembra essere segnato, ma Juan Cuadrado non vuole arrendersi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il colombiano, ai box dopo l'operazione per risolvere il problema al tendine d'Achille, non è intenzionato a gettare la spugna e cercherà al suo rientro, previsto in primavera, di guadagnarsi la conferma con un rinnovo annuale. Quando tornerà a disposizione, Inzaghi avrà sulla corsia destra Dumfries, Buchanan e lo stesso Cuadrado. Un'eventuale esplosione del candaese potrebbe far crollare le chance di permanenza dell'ex Juventus, ma il futuro del colombiano potrebbe essere legato anche al rinnovo di contratto di Dumfries.