La principale novità di formazione in casa Inter per questa sera risponde al nome di Correa. Inzaghi è intenzionato a regalargli un maglia da titolare al fianco di Lukaku contro la Fiorentina: al momento, riferisce La Gazzetta dello Sport, il Tucu è in vantaggio su Lautaro perché per tutta la sosta è rimasto ad allenarsi ad Appiano rispetto al connazionale. A centrocampo si rivede Brozovic, mentre Gosens agirà a sinistra al posto di Dimarco. In difesa, invece, Bastoni è favorito su De Vrij per completare il terzetto con Darmian e Acerbi.