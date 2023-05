Rotazione necessaria per Simone Inzaghi, che visti i prossimi impegni contro Roma in campionato e soprattutto Milan in Champions League, a Verona cambierà qualche carta rispetto alla formazione vista domenica contro la Lazio. Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro è orientato a riproporre tra i pali Samir Handanovic; in difesa spazio a Danilo D'Ambrosio, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, con riposo per Francesco Acerbi e Matteo Darmian. Raoul Bellanova potrebbe entrare nella ripresa per far rifiatare uno tra Denzel Dumfries e Federico Dimarco, in avanti sarà proposta la coppia Edin Dzeko-Lautaro Martinez.