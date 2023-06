C'è qualche piccolo ostacolo, secondo Gazzetta.it, sulla strada del recupero imboccata da Henrikh Mkhitaryan in vista della finalissima di Champions League di sabato prossimo. Niente di insormontabile, specificano i colleghi della rosea, ma la sua presenza nell'undici titolare dell'Inter che sfiderà il Manchester City a Istanbul a oggi è incerta. "Il tempo in vista di sabato inizia a scarseggiare e ogni seduta in meno con i compagni non diminuisce le sue possibilità di essere convocato (quello è scontato), ma fa abbassare le sue chance di partire dal 1'", si legge.

In questo scenario, è probabile che pure domani l'armeno lavori con intensità elevata, ma a parte, al massimo si unirà ai compagni per la fase iniziale dell'allenamento, ma è verosimile che per forzare attenda giovedì, l'ultima seduta sul suolo italiano prima della partenza verso la Turchia, dove ci sarà la rifinitura di venerdì e il risveglio muscolare di sabato mattina.

