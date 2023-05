Se Lautaro non si tocca, altri big potrebbero invece lasciare Milano al termine della stagione. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna: il possibile mercato in uscita porterebbe circa 100 milioni nelle casse dell'Inter. Tre i profili indicati: sono quelli di Onana, Dumfries e Brozovic.

Il Chelsea vuole il portiere: Onana vale almeno 40 milioni e sul tavolo della trattativa potrebbero finire Chalobah e Loftus-Cheek che piacciono ai nerazzurri. L'olandese, dopo un Mondiale buonissimo, sta tornando solo ora ai suoi livelli: anche lui piace in Inghilterra, con il Newcastle che si è unito alle pretendenti 'storiche'. Infine il croato: come Dumfries, pure lui si sta rivedendo solo ora sugli standard noti, ma non è incedibile. Il contratto pesa (6 milioni netti) e un addio resta possibile. Occhio al Barcellona (scambio con Kessie?) e al PSG.

